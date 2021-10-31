Стало известно о состоянии пострадавших в Турции россиян

Генскосульство РФ: пятеро пострадавших в ДТП в Анталье россиян выписаны из больницы

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Антелье, выписаны из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ.

Отмечается, что еще четверо граждан России остаются под наблюдением врачей.

Как сообщалось ранее, в воскресенье близ населенного города Серик автобус, в салоне которого находились 12 россиян, направлялся в аэропорт, когда перевернулся. Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, пересек разделительную линию и выскочил на встречную полосу.

В аварии пострадали девять путешественников, имеющих гражданство России. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие госпитали для оказания экстренной помощи.