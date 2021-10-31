В США ответили на просьбу союзников изменить ядерную политику

Белый дом: США консультируются со странами-партнерами по поводу своей ядерной политики

Американский чиновник, который сопровождает президента США Джо Байдена в поездке в Рим, ответил на просьбу союзников изменить ядерную политику. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, США находится в тесной координации со странами-партнерами, которые высказывают немало пожеланий на этот счет. Великобритания, Германия, Франция и Япония просят США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым.

«Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине», — цитирует политика пресс-служба Белого дома.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвинил Китай в уходе от концепции поддержания ядерного арсенала на минимальном уровне. Пентагон считает, что Китай ведет не только разработку передового гиперзвукового оружия, но и строит межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «как шахтного базирования, так и подвижных комплексов», размещает их на бомбардировщиках и подводных