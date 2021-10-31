Рок-музыкант Бон Джови заразился коронавирусом

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови в последний момент отменил выступление в Майами-Бич, штат Флорида, из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал 7News.

Отмечается, что в субботу, 30 октября, вечером исполнитель со своей группой должны были дать концерт. Когда в зале уже собрались зрители, было объявлено о том, что музыкант не сможет выступать, поскольку результат его теста на COVID-19 оказался положительным.

По данным представители группы, артист, полностью привитый от коронавируса. Он чувствует себя хорошо, но принял решение не выходить на сцену из предосторожности. У остальных членов музыкального коллектива COVID-19 не выявлен. Они выступили вокалиста.

24 октября британский певец и автор песен Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом. Несмотря на это, он пообещал постараться дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. «Приношу свои извинения всем, кого я подвел. Будьте все в безопасности», — добавил певец.

