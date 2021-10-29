Звезда «Аквамена» заразился коронавирусом на съемках новой части кинокомикса

Звезда кинокомиксов студии DC, американский актер Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемочной площадке нового фильма «Аквамен: Потерянное королевство». Об этом пишет The Sun со ссылкой на собственный источник.

42-летний актер перешел на режим самоизоляции после того, как получил положительный результат теста на COVID-19. Отмечается, что продюсерам картины пришлось заморозить плотное расписание на съемках второй части «Аквамена».

«Конечно, безопасность сотрудников — это самое важное, все регулярно сдают тесты. Есть надежда, что случай все-таки один и можно будет продолжить работу», — сообщил инсайдер.

Ранее Джейсон Момоа рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма «Аквамена». Он заявил, что во время работы над лентой успел испортить глаза, заработать грыжу и лишиться нескольких ребер.