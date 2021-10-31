Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке

Южнокорейский истребитель KF-21, аналог российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, впервые представили в Лиме, Перу, на выставке вооружений SITDEF 2021. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Максимальная взлетная масса конкурента Checkmate составит 25,6 тысячи килограмм, он сможет развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час. В отличие от Су-75, южнокорейский самолет оснащается двумя двигателями общей тягой до 20 тысяч килограмм.

В начале октября агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи опубликовало видео c «взлетающим» многофункциональным истребителем KF-21 Boramae (в переводе с корейского — «Ястреб») поколения 4++, ранее известным как KF-X. Запись была создана с использованием компьютерной графики, в ведомстве пояснили, что она «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

