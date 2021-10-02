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Южнокорейский конкурент российского Су-75 «взлетел»

Южная Корея показала ролик с «боевым полетом» истребителя KF-21 Boramae
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Агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи опубликовало на YouTube ролик c «взлетающим» многофункциональным истребителем KF-21 Boramae (в переводе с корейского — «Ястреб») поколения 4++, ранее известным как KF-X.

В подписи к видео сообщается, что оно создано с использованием компьютерной графики и «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной». Там же отмечается, что кадры полетов истребителей и беспилотных летательных аппаратов демонстрируют собой «поле битвы будущего».

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В июле американское издание The Drive допустило, что новый российский легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 (Checkmate) на внешнем рынке может столкнуться с конкуренцией со стороны турецких и южнокорейских боевых самолетов.

В апреле южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) показала прототип истребителя KF-21 Boramae.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21).

Отличительной особенностью KF-21 Boramae станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысячи километров. Каждый самолет получит пару американских двигателей General Electric F414-GE-400K. В Южной Корее будет производиться 65 процентов комплектующих для KF-21 Boramae, включая авионику, систему управления и радар. Впервые в воздух самолет поднимется в 2022 году. Разработка первоначальной версии истребителя завершится к 2026-му. К 2028 году Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея планируют получить 40 единиц KF-21 Boramae. К 2032-му число самолетов достигнет 120. Стоимость программы KF-21 Boramae составляет 7,9 миллиарда долларов, 20 процентов из которых приходится на Индонезию.

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