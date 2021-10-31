Психотерапевт раскрыла распространенные приемы манипуляторов

Психотерапевт Анна Стори раскрыла распространенные приемы манипуляторов в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал.

Специалист пояснила, что в любой момент времени человек может находиться в одном из эго-состояний — «Родителя», «Взрослого» или «Ребенка». Она отметила, что только в состоянии «Взрослого» человек способен адекватно оценить обстановку и размышлять логически. Поэтому цель манипулятора заключается в том, чтобы ввести человека в два других состояния.

По словам Стори, чтобы зацепить состояние «Ребенка» манипулятор будет прибегать к необоснованным обвинениям и нападкам. Для того, чтобы ввести человека в состояние «Родителя», манипулятор будет давить на жалость, пытаясь получить желаемое.

Психотерапевт отметила, что лучшим способом противостоять манипуляции является сознательный переход в состояние «Взрослого». Это поможет объективно оценить ситуацию.

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