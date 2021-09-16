Психотерапевт описал последствия унижения детей учителями

Врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин рассказал, к каким последствиям для детей может привести агрессивное поведение педагогов. Его слова приводит НСН.

Специалист подчеркнул, что травля, унижения и оскорбления от учителей могут нанести детской психике сильный вред. «Для любого ребенка любой взрослый — это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого — это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя, конечно, тяжелая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств», — описал последствия Пережогин.

Эксперт отметил, что у некоторых детей такое поведение со стороны учителей может привести, например, к депрессивным реакциям и посттравматическим стрессовым расстройствам. По мнению специалиста, может даже потребоваться вмешательство специалистов.

Ранее директор института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова назвала россиянам признаки школьного буллинга. К ним она отнесла нежелание ребенка идти в школу, психосоматические болезни, а также грустное настроение после школы.