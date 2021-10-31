Российская актриса рассказала о домогательствах на «Мосфильме»

Российская актриса Алена Яковлева сообщила о домогательствах «известного режиссера» на съемочной площадке «Мосфильма», пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказала артистка, взамен на массаж мужчина обещал сделать из нее востребованную и популярную актрису. «Я грубо сказала: "Пошел…" И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс», — подчеркнула знаменитость. По ее словам, она вступает в отношения только по своему желанию, а предложение режиссера было противно. «Я не могу переступить через себя. Это мерзко», — отметила Яковлева.

Она уточнила, что была и другая история, когда влиятельный человек в сфере кино пообещал ей испортить карьеру в случае отказа в интимной связи. Яковлева не согласилась на его условия, за что, по словам звезды, ее «вычеркнули» на 15 лет. «Тогда это были, ну не знаю, «Мосфильм», киностудия Горького, и все. И если ты делал какие-то «неправильные» телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат», — объяснила она.

Ранее актриса Екатерина Волкова высказала свое мнение о домогательствах, назвав подобное поведение «свинством и скотством».