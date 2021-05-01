Звезда фильма «Вертикаль» обвинила помощника режиссера в домогательствах

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Вертикаль» Лариса Лужина обвинила неназванного помощника режиссера в домогательствах. Она рассказала в интервью Sobesednik.ru, что тот обещал ей в 19-летнем возрасте роль в фильме, если она переспит с ним.

82-летняя артистка призналась в произошедшем, комментируя интервью коллеги Елены Прокловой. Лужина отметила, что не смотрела его, и не понимает, «зачем все это нужно было рассказывать».

Однако затем актриса заявила, что в ее жизни «была подобная ситуация», когда двое мужчин и помощник режиссера из киностудии Горького приехали в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Ее пригласили в гостиницу на переговоры и сказали, что нужно посмотреть на нее без одежды. «Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла», — вспоминает Лужина.

Позже Лужину опять вызвали на пробы, один из мужчин ей сказал: «Переспишь со мной – будешь играть в этом фильме». Актриса отказала, из-за чего ей не дали роль. По ее словам, такой случай был с ней один раз за всю карьеру.

Ранее в апреле 67-летняя российская актриса Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некоего известного актера. Он склонял ее к оральному сексу в 15-летнем возрасте, «заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял и мастурбировал». Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове.