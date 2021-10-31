Политолог рассказал о дважды подставленном Зеленском

Донецкий историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что Великобритания дважды подставила Зеленского, продав Украине вышедший из эксплуатации ледокол James Clark Ross. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня». При этом, украинский лидер Владимир Зеленский открыто похвалил сделку, выставив себя в невыгодном свете,

По словам Корнилова, Зеленский своим «пафосным» выступлением попытался представить неудачную для страны сделку в позитивном свете. Политолог пояснил, что Великобритания намеревалась продать судно по цене лома, а Украина купила списанный корабль за 5 миллионов долларов.

При этом, добавил эксперт, обслуживание ледокола обойдется Киеву в два раза дороже. Недавно в сети появилось видео, где британская сторона проводит на James Clark Ross демонтаж всего важного оборудования, которое нахваливал Зеленский. Только после того, как оно было срезано, ледокол поставили Украине.

«Нашлась Украина, купившая рухлядь за 5 миллионов долларов. Причем, когда Зеленский ходил вчера по этому ледоколу, я смотрю в украинских новостях — «прорыв науки», «новейшие лаборатории». При этом пару дней назад в YouTube выложили ролик с тем, как срезают это оборудование перед отправкой покупателю. То есть Лондон снова крепко подставил Украину все с тем же ледоколом. Поработали с начинкой, так сказать. А Зеленский, судя по его речи в Одессе, даже об этом не знает», — рассказал Корнилов.

О том, что украинские власти намереваются приобрести у Соединенного королевства подержанный ледокол, стало известно в июле. Defense Express уверял, что Украина в случае приобретения ледокола может его использовать в течение 20-25 лет. Киев планировал использовать корабль для экспедиций к Антарктиде.