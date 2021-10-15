Европа заявила о своем праве диктовать новые условия для Арктики

Евросоюз считает себя полноценным игроком в Арктике и планирует участвовать в выработке правил для этого региона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованную стратегию Еврокомиссии.

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В документе говорится, что «Европейский союз находится в Арктике и имеет стратегические и повседневные интересы в Арктическом регионе. Полное участие ЕС в арктических вопросах является геополитической необходимостью». Среди прочего, Брюссель будет продвигать идею полного запрета добычи полезных ископаемых и отказа от покупки добытых там энергоресурсов.

Таким образом, отмечает газета, Брюссель отказался от безуспешных попыток получить статус наблюдателя в Арктическом совете и сменил тактику, решив действовать более прямолинейно. В это объединение входят восемь государств, включая Россию, которая после наложенных санкций в 2014 году накладывает вето на включение в организацию новых игроков.

Собеседник издания в госструктурах России оценил претензии Евросоюза на Арктику как «попытку примерить роль слона в посудной лавке». В частности, отметил он, попытки ограничения или запрета на приобретение продукции будут дорого стоить как самим европейцам, так и жителям региона, включая коренные народы.

В Арктике содержится 30 процентов всех неразведанных газовых и 13 процентов нефтяных запасов Земли. Через арктические воды пролегает Северный морской путь — самый короткий торговый маршрут из Европы в Азию. Таяние льдов сделает путь привлекательной транспортной веткой, сравнимой с Суэцким или Панамским каналами.

Россия наращивает активность в Арктике ради этого маршрута и настаивает, что имеет на него особые права. США и НАТО считают «незаконными» морские претензии Москвы и увеличивают в Арктике военное присутствие. С 2013 года альянс проводит учения Arctic Challenge, а США заложили строительство трех атомных ледоколов.

В 2019 году сообщалось о том, что Пентагону пришлось внести изменения в тактику развертывания сил в Арктике. Командующий войсками США и НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что военное ведомство таким образом отреагировало на повышение Россией своего оборонного потенциала в регионе. Генерал пояснил, что Вашингтон заинтересован в ресурсной и коммерческой перспективе Северного морского пути, проходящего вдоль российских границ, но Москва разместила там радарные и оборонительные системы, а также построила дополнительные аэродромы. Тогда же командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю доминировать в Арктике, поскольку «Северный морской путь — не чье-то озеро».

