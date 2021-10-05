В Финляндии назвали условие для конструктивного диалога с Россией

Посол Финляндии Вуоримяки: сотрудничество с РФ по Арктике дает пусть для взаимодействия

Посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки назвал условие для конструктивного диалога с Россией. По его словам, сотрудничество в Арктике дает путь для сотрудничества, несмотря на возникающие разногласия в других сферах, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российское председательство в Арктическом совете является, возможно, самой амбициозной программой за все время. Кроме того, запланировано огромное количество мероприятий, поэтому она и самая загруженная.

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«Я продолжаю повторять, что сотрудничество по Арктике дает путь для конструктивного взаимодействия с крупнейшим арктическим государством, Российской Федерацией, несмотря на трудности в других сферах», — сказал Вуоримяки, выступая в научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Ранее бывший сотрудник министерства финансов и экс-член комиссии по изучению северного региона Томас Данс в статье для The Hill заявил, что что Америка значительно уступает России в освоении Арктики. Бывший чиновник добавил, что стремительное освоение Арктики может принести Москве огромные доходы в будущем и посетовал на слабое финансирование разработок в этом регионе со стороны Вашингтона.

