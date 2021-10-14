Названы условия для вмешательства Китая и Индии в арктическую гонку

Ученый Суслов: таяние льдов в Арктике усилит политическую и военную конкуренцию за регион

Условием для вмешательства Китая, Индии и других стран в арктическую гонку является таяние ледников, которое приведет к усилению политической и военной конкуренции в регионе. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передает «Интерфакс».

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По словам ученого, стремительные климатические изменения в Арктике подталкивают неарктические страны к ускоренному вовлечению в дела региона. Государства начинают претендовать на участие в управлении полярной территорией.

Суслов обратил внимание, что удаленные от региона страны называют его наследием всего человечества, тем самым оправдывая свое стремление нарастить там присутствие. Как отмечает эксперт, несмотря на географическое положение, внимание на Арктику обращают Индия и Китай.

Интерес Пекина к региону привнес конфронтационный подход в работу Арктического совета (в него входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция, статус наблюдателя имеют 12 неарктических стран — прим. «Ленты.ру»). Так, по словам Суслова, США за последние три года приняли три военные арктические стратегии. «Северный Ледовитый океан перестает быть буфером и становится доступным для военного присутствия», — заключил ученый.

В Арктике содержится 30 процентов всех неразведанных газовых и 13 процентов нефтяных запасов Земли. Через арктические воды пролегает Северный морской путь — самый короткий торговый маршрут из Европы в Азию. Таяние льдов сделает путь привлекательной транспортной веткой, сравнимую с Суэцким или Панамским каналом.

Россия наращивает активность в Арктике ради этого маршрута и настаивает, что имеет на него особые права. США и НАТО считают «незаконными» морские претензии Москвы и увеличивают в Арктике военное присутствие. С 2013 года альянс проводит учения Arctic Challenge, а США заложили строительство трех атомных ледоколов.