В США заявили о превосходстве России в освоении Арктики

Россия «обошла» США в освоении Арктики, так как не стала отмахиваться от происходящих в регионе климатических изменений и учла их при усилении своих оборонительных позиций, в отличие от Соединенных Штатов, пишет The New York Times.

Авторы статьи указали, что в то время как администрация прошлого президента США Дональда Трампа проявляла упрямство, Москва в 2020 году закрепила ряд важных положений в своей Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

«Хотя Вооруженные силы РФ имеют мало общего с либеральными западными политиками или экологическими организациями вроде Greenpeace, они разделяют точку зрения о том, что льды действительно тают. Это позволило им обойти США», — подчеркивается в материале. При этом The New York Times указало, что при новом главе Белого Дома Джо Байдене ситуация наверняка изменится и Вашингтон скорректирует свою арктическую стратегию.

Комментируя текущую ситуацию в регионе, аналитик из оказывающего поддержку ВМС и Корпусу морской пехоты США исследовательского центра CNA Майкл Коуфман предположил, что для России таяние арктических льдов является «ночным кошмаром», так как оно создает дополнительный театр военных действий в случае потенциального военного конфликта с Соединенными Штатами.

В прошлом предшественник Байдена неоднократно ставил под сомнение факты, которые подтверждают глобальное изменение климата. Политик и бизнесмен перестал отрицать глобальное потепление лишь под конец своего президентского срока.