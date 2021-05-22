Мир
 
Последние новости
В Совфеде раскрыли смысл новых санкций США против «Северного потока-2»
Геи и националисты начали митинговать в центре Киева
В Евросоюзе заявили о желании диалога с Россией
Детский омбудсмен предложила вернуть смертную казнь для педофилов
США, Великобритания, Франция и Норвегия показали «наступление» на Россию
Чемпион мира по футболу допустил выход сборной России в финал Евро
Мишустин назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
Мишустин объяснил изменившееся отношение к «Спутнику V»
Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование
Новости партнеров

В Японии захотели помешать действиям России в Арктике

Перейти в «Мою Ленту»
Портовый город Дудинка (арктический порт федерального значения на трассе Северного морского пути)
Портовый город Дудинка (арктический порт федерального значения на трассе Северного морского пути)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Японии следует помешать действиям России в Арктике, пишет издание Nihon Keizai.

Анализируя текущую ситуацию, журналисты заявили, что Токио необходимо вмешаться и не дать Москве воплотить свой замысел и выстроить выгодные для нее правила судоходства по Северному морскому пути. Вместе с тем в статье линию поведения России охарактеризовали как «агрессивную».

Авторы подчеркивают, что Москва не имеет никакого права на «приватизацию» Северного морского пути. Они призывают власти Японии занять более активную позицию в регионе. «Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей», — заключили в издании.

В Nihon Keizai также отметили, что маршрут, соединяющий Европу и Азию вдоль северного побережья России, является наиболее перспективным в контексте судоходства. Возможность использовать этот путь позволяет сократить транспортный путь между Японией и Европой примерно на треть в сравнении с существующим маршрутом, пролегающим через Суэцкий канал.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов рассказал, что Москва зафиксировала рост военной активности в Арктике со стороны государств, не входящих в Арктический регион. При том он отметил, что Россия придерживается тех обязательств, которые взяли на себя страны в министерской декларации по поддержанию мира, особенно по сдерживанию военной напряженности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
［社説］北極海利用へ議論を深めよ
Россия заявила о росте военной активности неарктических стран в Арктике
Лавров призвал инвесторов уважать коренные народы Арктики
США захотели мира в Арктике