В Японии захотели помешать действиям России в Арктике

Японии следует помешать действиям России в Арктике, пишет издание Nihon Keizai.

Анализируя текущую ситуацию, журналисты заявили, что Токио необходимо вмешаться и не дать Москве воплотить свой замысел и выстроить выгодные для нее правила судоходства по Северному морскому пути. Вместе с тем в статье линию поведения России охарактеризовали как «агрессивную».

Авторы подчеркивают, что Москва не имеет никакого права на «приватизацию» Северного морского пути. Они призывают власти Японии занять более активную позицию в регионе. «Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей», — заключили в издании.

В Nihon Keizai также отметили, что маршрут, соединяющий Европу и Азию вдоль северного побережья России, является наиболее перспективным в контексте судоходства. Возможность использовать этот путь позволяет сократить транспортный путь между Японией и Европой примерно на треть в сравнении с существующим маршрутом, пролегающим через Суэцкий канал.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов рассказал, что Москва зафиксировала рост военной активности в Арктике со стороны государств, не входящих в Арктический регион. При том он отметил, что Россия придерживается тех обязательств, которые взяли на себя страны в министерской декларации по поддержанию мира, особенно по сдерживанию военной напряженности.