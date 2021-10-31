В Раде заявили об убийстве умершего депутата Полякова

Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что умершего 8 октября депутата Рады Антона Полякова убили. Ее слова приводит ТАСС.

Таким образом депутат заявила об убийстве и опровергла версию о том, что ее коллега умер из-за приема наркотиков. «Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит», — сказала Скороход.

Депутат подчеркнула, что была в близких отношениях с Поляковым, они планировали пожениться. По ее словам, версия о том, что депутат принимал наркотики, о чем ранее заявляли представители силовых ведомств, несостоятельна. «В какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам», — отметила Скороход.

Ранее сообщалось, что в организме Полякова, помимо обнаруженных ранее алкоголя и наркотика метадона (в России включен в перечень наркотических средств), нашли еще одно вещество — димедрол.

О смерти Полякова стало известно 8 октября. Депутат находился на заднем сиденье автомобиля, который остановили киевские полицейские. Ему стало плохо, врачи скорой не смогли спасти депутата. Он состоял в депутатской группе «За будущее». Ранее он был членом правящей партии «Слуга народа».