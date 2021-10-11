В крови погибшего депутата Рады нашли наркотик

Спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил, что судебно-медицинские эксперты нашли в крови погибшего депутата Верховной Рады Антона Полякова помимо алкоголя наркотик метадон (в России включен в перечень наркотических средств), передает «Интерфакс».

«В настоящее время следствие выясняет, какой именно метадон был, когда именно он попал в организм относительно времени смерти и как это могло повлиять на непосредственно смерть потерпевшего», — отметил он.

Шевченко добавил, что следствие Украины пока не предъявило подозрения по факту смерти Полякова, расследование продолжается. Спикер МВД подчеркнул, что рассматриваются две версии: либо депутат сам принял препарат, который повлек его смерть, либо его отравили.

О смерти Полякова стало известно 8 октября. Депутат находился на заднем сиденье автомобиля, который остановили киевские полицейские. Ему стало плохо, врачи скорой не смогли спасти депутата. Он состоял в депутатской группе «За будущее». Ранее он был членом правящей партии «Слуга народа».

