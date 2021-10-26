В организме погибшего депутата Рады нашли еще одно вещество

В организме погибшего депутата Верховной Рады Антона Полякова помимо обнаруженных ранее алкоголя и наркотика метадона (в России включен в перечень наркотических средств) нашли еще одно вещество — димедрол. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире программы «Мокрик По Живому» на телеканале hromadske.

«По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон", целью димедрола является усиление наркотического вещества», — пояснил Енин. По его словам, в обычной аптеке такое вещество получить невозможно, следовательно, оно было получено «где-то не в официальной аптечной сети». Как добавил представитель МВД, на данный момент ведомство не комментирует то, как это вещество могло попасть в организм депутата.

О смерти Полякова стало известно 8 октября. Депутат находился на заднем сиденье автомобиля, который остановили киевские полицейские. Ему стало плохо, врачи скорой не смогли спасти депутата. Он состоял в депутатской группе «За будущее». Ранее он был членом правящей партии «Слуга народа».