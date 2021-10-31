В Совфеде заявили о полном провале руководства НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о полном провале руководства НАТО из-за утраченных контактов с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В публикации сенатор прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего силами альянса в Европе Джеймса Ставридиса, который призвал США «остерегаться медведя».

«Экс-главком НАТО, адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис счел едкой фразу Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если "возникнут какие-либо экстренные дела". Едкая — не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это - полный провал руководства НАТО», — написал он.

Накануне экс-главком назвал едким выражение Лаврова о том, что союзникам альянса нужно обращаться к российскому послу в Бельгии, если у тех «возникнут какие-то экстренные дела» после приостановки работы представительства России при НАТО с 1 ноября. «Стратегия "остерегаться медведя" — та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — подчеркнул Ставридис.

6 октября НАТО объявило о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек. У восьми дипломатов отозвали аккредитации, они покинут Брюссель к началу ноября, еще два вакантных места упразднили. Решение объяснили тем, что лишенные аккредитации дипломаты оказались незаявленными сотрудниками российской разведки.