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Сыровар Олег Сирота бросил жену с четырьмя детьми

Российский фермер-сыровар Олег Сирота ушел от жены с четырьмя детьми после 11 лет брака
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Фото: @sirotaoleg

Предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота ушел от своей супруги Пелагеи, с которой воспитывал четверых детей. Об этом супруги сообщили на своих страницах в социальных сетях.

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились», — отметил основатель проекта «Русский пармезан» в Instagram.

Пелагея Сирота также прокомментировала предстоящий бракоразводный процесс. «Во избежание домыслов, сплетен, противоречивой информации и периодически возникающих к нам вопросов: Мне важно сообщить, что Олег принял решения расторгнуть наш брак», — написала она.

По информации Московского комсомольца, в 2010 году Сирота подарил бизнесмену Герману Стерлигову рысака в обмен на его дочь. Позже состоялась свадьба фермера с 19-летней наследницей предпринимателя Пелагеей. Известно, что во время росписи у девушки произошла истерика, так как она не хотела выходить замуж за незнакомого парня.

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