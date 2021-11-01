Американский танк Abrams получит необитаемую башню

В США выделят средства на разработку необитаемой башни для танка M1 Abrams

Американское предприятие Joint Systems Manufacturing Center в Лиме может получить средства на модернизацию танка M1A2 Abrams. В США захотели оснастить танк необитаемой башней и автоматом заряжания. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на пресс-релиз команды конгрессмена Тима Райана.

Конгрессмен инициировал выделение 65 миллионов долларов на модернизацию танка M1A2 Abrams. Это позволит продлить срок службы машины и повысить ее боевые возможности. Также дополнительные средства позволят оснастить танк новой башней.

В пресс-релизе подчеркнули, что дополнительное финансирование направят на разработку требований и архитектуры для интеграции необитаемой башни с автоматом заряжания в M1A2 Abrams. Также это позволит начать работу над гибридной силовой установкой для американского танка.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало снимок нового танка КНДР. В конструкции машины заметили решения, которые применили на американском танке M1 Abrams и российском Т-14 «Армата». Новый танк продемонстрировали в ходе выставки «Самооборона-2021» в Пхеньяне.

В июле вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что вооруженные силы страны закупят танки M1A2 Abrams в США. Министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что Польша закупит 250 танков для оснащения четырех батальонов.