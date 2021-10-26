В России объяснили покупку США украинского «Оплота»

Покупка США за семь миллионов долларов последней модификации украинского танка «Оплота» объясняется интересом к разработкам бывших советских танкостроительных предприятий, рассказал РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«И американцам, естественно, любопытно, что относительно нового украинцам удалось внедрить на старую платформу. Они вряд ли что-то напрямую скопируют для себя, но подсмотреть какое-нибудь ноу-хау и разработать на его основе собственное решение вполне способны», — сказал российский эксперт.

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По его мнению, американцев может заинтересовать многослойная комбинированная броня, система динамической защиты и прицельные приспособления танка. Также в США поищут в «Оплоте» уязвимости, например, обстреливая его различными беприпасами.

Мураховский допускает, что украинский танк пригодится американцам для отработки тактики борьбы с современной российской бронетехникой.

В октябре Defense Express сообщило, что украинский основной боевой танк «Оплот», который Пентагон заказал в 2018 году, отправился в США.

В августе один из танков «Оплот» сломался в ходе репетиции парада в Киеве.