Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США

Defense Express: Украина отправила в США танк «Оплот», заказанный в 2018 году

Украинский основной боевой танк БМ «Оплот», который Пентагон заказал в 2018 году, отправился в США. Машину подготовили к отправке на предприятии «Завод имени Малышева». Об этом сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что танк отгрузили 10 октября. До отправки в США «Оплот» продемонстрировали на выставке «Оружие и Безопасность — 2021» и на параде по случаю 30-летия независимости Украины.

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Американскому заказчику танк обошелся в 7 миллионов долларов. Издание пишет, что Пентагон получил самую современную модификацию машины. Так, «Оплот», созданный для компании «Укрспецэкспорт», оценили в 3 миллиона долларов, а стоимость одного танка «Оплот-Т» для Таиланда составила 4,9 миллиона долларов.

В августе один из танков «Оплот» сломался в ходе репетиции парада в Киеве. Машину эвакуировали для ремонта. К праздничному шествию готовили три танка БМ «Оплот».

В феврале возле испытательного полигона Юма в американском штате Аризона заметили украинский танк Т-84У «Оплот». Это одна из четырех машин, которые США приобрели в 2003 году.

Единственный БМ «Оплот» для США заказали в 2018 году. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский предположил, что американцам нужен танк для испытаний. «Оплот» могут разобрать для проверки основных параметров машины.

В основе БМ «Оплот» лежит советский танк Т-80УД. Украинская модификация отличается новой сварной башней, динамической защитой «Дуплет» и увеличенными бортовыми экранами. «Оплот» получил двигатель 6ТД-2Е мощностью в 1200 лошадиных сил.