Популярная латиноамериканская страна открыла границы для привитых россиян

Власти Аргентины с 1 ноября открывают границы для всех вакцинированных туристов, в том числе для путешественников из России. Об этом сообщается на официальном информационном портале страны.

Так, въехать на территорию Аргентины разрешается с сертификатом вакцинации любым препаратом, признанным в стране, где получена прививка. Туристы с этим документом освобождаются от теста на антиген и карантина по прибытии. При этом с момента получения вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Кроме того, власти популярной латиноамериканской страны требуют предъявить ПЦР-тест сроком не более 72 часов и еще один анализ, который нужно сдать на 5-7 день пребывания в Аргентине. Также обязательно наличие медицинской страховки с покрытием госпитализации с COVID-19.

Ранее в октябре сообщалось, что Шри-Ланка возобновила прежние правила приема туристов — с 7 октября иностранные путешественники могут снова оформлять визу по прибытии на курорт. При этом россияне, привитые любой отечественной вакциной, освобождаются от карантина, а также от сдачи ПЦР-теста. Тем не менее сохраняется требование пройти ПЦР-тестирование перед путешествием.