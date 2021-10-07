Власти Греции отменят ограничения для вакцинированных россиян

АТОР: в Греции с 9 октября во всех COVID-free заведениях отменят ограничения для привитых

Правительство Греции с 9 октября планирует отменить коронавирусные ограничения в «красных» регионах для вакцинированных жителей и туристов, в том числе для россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Власти пляжной страны представили новую «дорожную карту», согласно которой в «красных» регионах — местах, где зарегистрировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом, отменяются ограничительные меры для вакцинированных жителей и туристов.

Отмечается, что с 9 октября новые правила будут введены во всех заведениях страны, работающих по принципу COVID-free. Таким образом, ограничения на музыку, развлечения и разрешенное количество посетителей снимаются. Тем не менее, персонал обяжут соблюдать все санитарные протоколы и носить маски, гостей освободят от этих требований. В остальных заведениях, где собираются привитые и невакцинированные посетители, сохраняются текущие ограничения.

Ранее в октябре россиянам, собирающимся посетить Грецию в бархатный сезон, напомнили несколько правил для путешествия по стране. Так, для въезда в республику туристам необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Для невакцинированных отдыхающих предусмотрено прохождение еще одного исследования на COVID-19 в аэропорту прибытия.