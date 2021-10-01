Россиянам напомнили правила посещения Греции в бархатный сезон

Россиянам, собирающимся посетить Грецию в бархатный сезон, напомнили несколько правил для путешествия по стране. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для въезда в республику туристам необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Для невакцинированных отдыхающих предусмотрено прохождение еще одного исследования на COVID-19 в аэропорту прибытия.

Кроме того, путешественникам, планирующим перемещаться между городами Греции на всех видах общественного транспорта, необходимо иметь при себе один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации от коронавируса, результаты ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за 72 часа до поездки, или справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не позднее, чем за 48 часов.

При этом эксперты АТОР отмечают, что при трансфере в аэропорт также может понадобиться справка с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген.

По возвращении в Россию туристы в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-исследование и загрузить результат на портал «Госуслуги».

Ранее в сентябре россиянка побывала на отдыхе на Крите и описала поездку словами «все расслаблены и шутят». По словам путешественницы, больше всего в Греции ее удивило отсутствие строгого контроля за соблюдением масочного режима.