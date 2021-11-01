Россиянам назвали преимущества оплаты наличными

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» назвал случаи, когда оплата наличными дает ряд преимуществ.

По словам эксперта, если россиянин решит купить товар за наличные, а затем его вернет, то возврат средств будет упрощен: обычно это происходит в течение десяти дней, но в случае с наличными деньги вернут сразу. «Возврат должен быть оформлен в течение 14 дней после покупки, а средства должны быть возвращены в течение десяти дней», — напомнил финансист.

Также разумно использовать наличные и при покупках на рынках у частных торговцев. Также путешественникам всегда рекомендуется иметь с собой немного немного наличных на непредвиденные ситуации, заключил Переславский.

Ранее главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство (так ответили 96 процентов опрошенных). Также опрошенные отдают предпочтение безналичным платежам из-за гигиены (37 процентов) и безопасности (31 процент). Кроме того, россияне объяснили, что важным фактором является возможность совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы.