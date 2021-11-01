Британский банкир уволился из-за недоказанных связей с миллиардером-педофилом

Глава Barclays Джес Стейли уволился после расследования о связях с Джеффри Эпштейном

Глава британского банка Barclays Джес Стейли уволился после расследования, проведенного властями Великобритании, на предмет собственных связей с покончившим собой миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном, пишет CNBC.

В конце октября стали известны предварительные выводы расследования, организованного Управлением финансового надзора и Управлением пруденциального регулирования Великобритании. Само расследование касалось наличия и характера связей Стейли с Эпштейном.

Отмечается, что в ходе разбирательств не было выявлено ни одного свидетельства осведомленности банкира о преступлениях, в которых обвинялся Эпштейн, а вменяемые ему подозрения не были доказаны. Более того, Стейли намерен оспорить выводы расследования.

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Однако несмотря на это, топ-менеджер решил подать в отставку. В ближайшее время его место займет К.С. Венкатакришнан, более известный как Венкат. Для назначения его кандидатуру должны одобрить регулирующие органы.

Джеффри Эпштейн, построивший карьеру в инвестбанке Bear Stearns и затем основавший собственную инвесткомпанию J.Epstein & Co, в конце 2000-х был обвинен в организации проституции с участием несовершеннолетних. Впоследствии он заключил соглашение с властями и сумел избежать преследования, заключив договоры и выплатив компенсации ущерба пострадавшим.

Однако летом 2019 года финансист был снова задержан и обвинен в торговле несовершеннолетними. Через несколько недель Эпштейн был найден мертвым в собственной камере нью-йоркской тюрьмы. Медэксперты пришли к выводу о его самоубийстве. В дальнейшем смерть скандального миллиардера стала поводом для множества теорий заговора.