Турция и США обсудят поставки истребителей F-35

Делегации Министерств обороны Турции и США планируют провести встречу в Вашингтоне по теме поставок американских истребителей F-35. Об этом пишет телеканал NTV со ссылкой на источники.

Это будет вторая встреча по этому вопросу. Обсудить поставки планируют через нескольких месяцев.

21 октября стало известно, что США исключили Турцию из программы по продаже новейших истребителей F-35. Это произошло из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потребует от американской стороны вернуть 1,5 миллиарда долларов, уже заплаченных за боевые самолеты.

После этого США предложили Турции купить истребители F-16. В Анкаре угрожают, что могут обратить внимание на альтернативные варианты вроде российских истребителей Су-35 и Су-57. Впрочем, еще 23 октября Анкара сообщила, что турецкие ВВС запустили процедуру закупки 40 истребителей F-16.