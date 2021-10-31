Эрдоган позитивно оценил подход Байдена к поставкам F-16 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил подход американского лидера Джо Байдена к поставкам новых самолетов F-16 в страну. Об этом он заявил по окончании саммита G20 в Риме, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что стороны обсудили вопрос с приобретением Анкарой воздушных судов, чтобы лучшим образом решить имеющиеся вопросы.

«Байден позитивно отнесся к вопросу приобретения нами F-16», — заключил Эрдоган.

Ранее, 28 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что если власти США не решат проблему с продажей истребителей F-35 и F-16 Анкаре, она обратит внимание на альтернативные варианты, например, покупку истребителей Су-35 и Су-57 у России.

