Высокую доступность фастфуда связали с диабетом

Ученые Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета продемонстрировали связь между проживанием в районах с высокой доступностью ресторанов быстрого питания и более высоким риском развития сахарного диабета второго типа. В то же время большое число магазинов и супермаркетов, в которых продается здоровая пища, снижает заболеваемость. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Исследовательская группа использовала данные Управления здравоохранения ветеранов США о более чем девяти миллионах ветеранов из более чем 1,2 тысячи медицинских учреждений по всей стране. Ученые составили когорту из более чем четырех миллионов ветеранов без диабета на базе электронных медицинских карт за период с 2008 по 2016 год. Состояние здоровья каждого ветерана отслеживалось в течение 2018 года или до тех пор, пока человек не заболел диабетом или не умер.

Ученые также определили число ресторанов фастфуда, находящихся в шаговой доступности в тех городских районах, где проживали пациенты. Для пригорода учитывалось расстояние между домом и рестораном и домом, равное около 10 километрам, а в сельской местности — 16 километрам.

За время наблюдений у 13,2 процента когорты был впервые диагностирован сахарный диабет второго типа. Мужчины заболевали им чаще, чем женщины (13,6 против 8,2 процента). Самый низкий уровень заболеваемости был среди тех, кто проживал в пригородах и малых городах (12,6 процента). По словам ученых, поскольку в исследовании ветеранами чаще всего являлись мужчины с высокой финансовой стабильностью и хорошим здоровьем, результаты не могут быть обобщены на все гражданское население, чья заболеваемость сахарным диабетом может быть гораздо выше.