В ЕР предложили исключить депутата за голосование против бюджета

Комиссия по этике партии «Единая Россия» выступила с предложением исключить депутата Государственной Думы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении. Об этом говорится на сайте ЕР.

По словам замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, в уставе «Единой России» закреплено, что депутату необходимо действовать согласно решениям центральных органов партии, кроме того, отстаивать свою позицию, а после принятия финального решения — придерживаться коллегиальной позиции. Он должен голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой, уточнил Ревенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение о единогласной поддержке бюджета думская фракция партии власти приняла за три дня до голосования. В свою очередь, Марченко в этот день не высказал возражений ни в устной, ни в письменной форме, добавил Ревенко.

Депутат объяснил свои действия тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, который касался строительства центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге. Как отметил Марченко, он не смог спросить главу Минфина ни во время обсуждения проекта бюджета, ни во время первого чтения.