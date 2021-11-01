Блогерша показала легкий способ носить широкие в поясе джинсы без ремня

Женщина показала легкий способ уменьшить размер джинсов без помощи портного и прославилась в соцсети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Владелица бренда Fit Button Co показала, как с помощью магнитной пуговицы носить широкие в поясе брюки без ремня. На размещенных кадрах блогерша протыкает штаны кнопкой, после чего закрепляет ее с помощью механизма с магнитом и застегивает джинсы привычным способом. Таким образом брюки становятся меньше и правильно садятся на тонкую талию.

Отмечается, что стоимость пуговицы на сайте марки варьируется от 40 до 60 долларов (от 2800 до 4200 рублей) в зависимости от расцветки и материала. Каждую кнопку можно использовать неограниченное количество раз на брюках из любой ткани, в том числе из плотного денима.

Комментаторы поблагодарили создательницу Fit Button Co за предложенный трюк под постом. «Я в шоке», «Очень крутая концепция. Я бы никогда до такого не додумалась», «Вау, даже не видно, что это фейковая пуговица, я в полном восторге», «Это просто гениально», «Как же я рада, что такое придумали», — высказывались зрители.

В феврале стилистка раскрыла секрет выбора идеальных джинсов. По словам Прю Уайт (Prue White), фасон изделия нужно выбирать в зависимости от телосложения. Так, женщинам с фигурой типа «груша» стилистка посоветовала носить расклешенные джинсы, а девушкам с атлетическим строением тела — джинсы-бойфренды или джинсы модели Mom.