Открытку с горящим кинозалом от Студии Лебедева назвали спекуляцией на трагедии

Открытку дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева», опубликованную к Хеллоуину в Instagram, назвали спекуляцией на трагедии. Такое мнение выразили пользователи соцсети в комментариях к публикации.

Пост содержит несколько изображений, которые сопровождаются подписью «С Днем всех святых». По мнению комментаторов, картина, на которой изображен горящий зал кинотеатра, ассоциируется только с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Я не знаю, кем надо быть, чтобы поместить изображение горящего кинозала среди тыквенных рожиц(( Тут, по-моему, только одна ассоциация у жителей нашей страны может быть... Это спекуляция на трагедии, низко», — написала юзер с ником manyashagrin.

Другие пользователи согласились с этим. «Теперь невозможно не увидеть в горящем кинотеатре зал "Зимней вишни" и почти 40 погибших в этом неописуемом ужасе детей», «Горящий кинотеатр — за гранью», — пишут пользователи.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-аккаунте также осудил идею дизайн-студии. «Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», — заявил глава региона.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.