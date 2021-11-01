Индекс Мосбиржи вырос до 4157,14 пункта (плюс 0,17 процента) на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 1 ноября. Индекс РТС упал до 1839,64 пункта (минус 0,23 процента).

Лидерами роста среди «голубых фишек» на 10:05 стали «Норникель» (плюс 0,53 процента, до 22 288 рубля за акцию), НЛМК (плюс 0,69 процента, до 225,14 рубля) и TCS Group (плюс 0,37 процента, до 7 337 рублей). Больше всего подешевели акции «Магнита», «Лукойла» и «Татнефти». Бумаги этих компаний упали не более чем на 0,4 процента.

Курс доллара составил 71,13 рубля (плюс 0,18 рубля), курс евро — 82,2 рубля (плюс 0,28 рубля). Биткоин торговался по 61 468,7 доллара за монету (плюс 0,26 процента).

Нефть марки Brent стоила 83,34 доллара за баррель (минус 0,44 процента), марки WTI — 83 доллара (минус 0,68 процента). Фьючерсы на газ торговались по 880 долларов за тысячу кубометров.