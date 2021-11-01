Мужчина хитростью уговорил обезьяну вернуть украденные очки и попал на видео

Мужчина в Индии перехитрил обезьяну и уговорил ее вернуть украденные у него очки. Видео произошедшего опубликовал в Twitter полицейский Рупин Шарма.

На записи видно, как обезьяна сидит на крыше железной клетки и вертит в лапах украденные у мужчины очки. Владелец аксессуара стоит внизу. Чтобы вернуть похищенное, мужчина решил использовать хитрость и страсть обезьян к копированию чужого поведения. Он протянул животному пачку сока. Когда обезьяна потянулась к угощению, мужчина отказался сразу отдавать его.

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Поняв, что человек хочет получить очки взамен на сок, обезьяна соглашается. Как только мужчина отдает ей сок, она возвращает очки. Аксессуар попал между прутьев клетки, но умное животное столкнуло их вниз, чтобы мужчина смог поймать их. «Умная. Отдавай одной рукой, забирай другой», — написал Шарма в подписи к видео.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала около 14 тысяч просмотров и более 1,3 тысячи лайков. Видео развеселило многих пользователей, и они поделились своими соображениями относительно увиденного.

Один из них отметил, что такой способ торговли с обезьянами — стандартная практика во многих храмах, где приматы обитают в больших количествах. Другой отметил, что видео снято в городе Бриндабан, где обезьяны не возвращают украденные предметы, пока им не дадут еду или питье взамен.

Ранее сообщалось, что самка орангутана в зоопарке Индонезии украла у туристки упавшие в вольер очки и решила покрасоваться в них. На кадрах видно, как обезьяна примеряет упавшие в вольер солнечные очки, а затем возвращает их в обмен на лакомство.