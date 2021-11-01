Телеканал «Муз-ТВ» вышел в эфир 1 ноября с новым логотипом и айдентикой в честь 25-летия

Российский телеканал «Муз-ТВ» провел масштабный ребрендинг к своему 25-летию и вышел в эфир с новым логотипом и айдентикой. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, логотип телеканала визуально трансформировался в эпицентр музыкально-развлекательного контента, сохранив преемственную форму буквы «М». Теперь он представляет собой три кнопки Play, которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звезд, концертов и развлекательных шоу.

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В организации подчеркнули, что кнопка Play — узнаваемый символ, обозначающий «включение» и доступ к музыке или видео в любое время, а в случае «МУЗ-ТВ» — переключение на яркие эмоции и полное погружение в атмосферу праздника.

«В этом году каналу исполняется 25 лет. За это время в музыкальной индустрии многое поменялось. Но неизменным остался интерес аудитории к музыке. "Муз-ТВ" всегда был на волне тенденций, делал звезд ближе к зрителям и по сей день чутко реагирует на вкусовые предпочтения аудитории и изменения в шоу-бизнесе. Поэтому главная цель масштабного ребрендинга — актуализировать бренд "Муз-ТВ", сделать его свежим, полностью соответствующим времени и новым трендам», — заметил гендиректор телеканала Захар Бабин.

Изображение: «Муз-ТВ» 1 /4

Помимо смены логотипа также произошли фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол, а дизайн стал основан на движении элементов «вперед» в motion-графике. Кроме того, совместно с креаторами из ведущего брендингового агентства DDVB была обновлена айдентика — теперь в ее основе градиентная палитра: цветовая гамма и фактура адаптивны под текущие тренды и могут меняться в зависимости от контента в эфире.

«Нашей задачей было не только привлечь новую аудиторию канала, но и сохранить существующую. Музыка у каждого своя: кто-то слушает Славу Марлоу, а кто-то Наташу Королеву — и все эти люди являются зрителями "Муз-ТВ". Поэтому мы сделали стиль и лого пластичными, "подстраивающимися" под разную аудиторию», — пояснил руководитель направления айдентики DDVB Максим Тужакаев.

Кроме того совместно с коллаборацией студий playd.team & BoSP.group были созданы новые концепции «одежды» эфира, а также нескольких флагманских эфирных продуктов, раскрывающих в разных сценариях суть обновленного бренда «Муз-ТВ». При этом обновления коснулись и главных чартов телеканала, в том числе партнерских — их стиль стал более продуманным, чтобы при переключении на зрители сразу могли понять настроение программы.

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«Мы провели глубинный анализ того, что мило сердцу нашей целевой аудитории, и нашли, как нам кажется, наиболее точные образы. При создании айди-заставок мы вспомнили о виниловых вертушках и кассетных деках. Поднялись до самых звезд на лифте, прыгнули в океан шоу-бизнеса и очутились в мощном потоке музыки на концерте», — подчеркнул креативный директор коллаборации студий playd.team & BoSP.group Павел Штылер.

В компании подчеркнули, что масштабный ребрендинг — неотъемлемая часть стратегии развития канала. Там заметили, что юбилейный сезон станет богатым на уникальные форматы и значимые события.