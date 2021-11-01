Украинский министр по вопросам Крыма и Донбасса подал в отставку

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в отставку. Об этом сообщил 1 ноября в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Заявление Резникова об увольнении по собственному желанию зарегистрировано в аппарате парламента. Украинские журналисты сообщали, что Резников может быть назначен министром обороны.

В 2014 году Крым вошел в состав России, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Киева, который пытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.

В сентябре 2021-го правительство Украины утвердило «стратегию деоккупации Крыма». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возврату контроля над полуостровом.