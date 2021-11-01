Описан облик роботов будущего

Облик роботов будущего отличается от общепризнанного, машины не будут похожи на людей. Такое видение описал руководитель Лаборатории робототехники Сбера Алексей Гонноченко в рамках масштабного спецпроекта к 180-летию Сбера.

«Отношение людей к новым технологиям зачастую формируется под непосредственным влиянием массовой культуры, а она навязывает образ робота как человекоподобного андроида. Между тем реальные роботы далеки от этого — их внешний вид предельно функционален и соответствует тем задачам, которые они выполняют», — говорит Гонноченко.

Однако он приводит в пример и другие разработки, где роботов специально создают максимально похожими на людей. Так, команда итальянского Технологического института создала робота-ребенка, который самообучается, общаясь с людьми.

Авторы проекта отмечают, что одно из важных направлений современной робототехники — создание мягких роботов из материалов, подобных человеческим тканям. Главное предназначение мягких роботов — проведение хирургических операций. Ожидается, что в будущем они смогут менять форму, перемещаясь внутри человеческого тела. Эти технологии также могут использоваться для создания гибких экзокостюмов. В отличие от жестких экзоскелетов, они не будут ограничивать естественные движения человека и с гораздо большей эффективностью поспособствуют медицинской реабилитации пациентов.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера и подробно рассказывает о масштабных технологических и социальных преобразованиях. Они продиктованы началом эры четвертой промышленной революции и касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.