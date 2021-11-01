Бывший сотрудник СБУ убил вербовавшего его для совершения терактов знакомого

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) признался в убийстве своего знакомого, который пытался завербовать его для совершения терактов, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

По словам мужчины, некоторое время назад к нему обратился знакомый, который предложил ему помощь с организацией террористических актов в Киеве. Во время их переговоров в одной из столичных гостиниц экс-сотрудник СБУ ударил вербовщика ножом. Он уверяет, что защищался после того, как тот пытался ликвидировать бывшего правоохранителя из-за отказа от его предложения.

Позже выживший в ходе потасовки поехал к бывшим коллегам и рассказал о случившемся, однако те не восприняли его слова всерьез, после чего ему пришлось обратиться в ГБР. Выехавшие на место преступления следователи выяснили, что мужчина говорил правду об убийстве. Его передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.

Ранее стало известно, что трое сотрудников СБУ похитили иностранного IT-специалиста и под пытками требовали перевести им 200 тысяч долларов в криптовалюте. Инцидент произошел в октябре 2020 года. Спецслужбы задержали мужчину под предлогом его розыска в России, что впоследствии оказалось ложью. Они стали регулярно подвергать его избиениям и запугивать, вымогая деньги за отказ от депортации. Также силовики незаконно проникли в жилье иностранца и украли оттуда ценные вещи.