В МИД России заявили об угрозе космических сражений

Зампостпреда России при ООН Белоусов рассказал об угрозе боев в космосе

Ряд стран занимается проработкой вопроса размещения вооружения в космическом пространстве для ведения сражений. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

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Указывая на угрозу боев в космосе и вероятность превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния, представляющий позицию Министерства иностранных дел (МИД) отметил, что наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле может привести человечество к катастрофе.

Белоусов обратил внимание на значимость предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и сохранения космоса для мирных целей. «Приоритетность ее решения закреплена в итоговом документе первой спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению 1978 года», — сказал зампостпред.

Ранее об угрозе превращения космоса в арену конфликтов предупредил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в своем докладе для заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями. По его словам, ряд стран — членов ООН взяло курс на размещение оружия в космосе «в целях достижения собственного военного превосходства».