У древних вымерших существ обнаружили «суперглаза»

Международная группа ученых обнаружила у трилобитов подотряда Phacopina девонского периода, живших 390 миллионов лет назад, уникальную в животном мире глазную систему. Эти вымершие существа обладали гиперфасеточными глазами, где каждая из 200 линз состоит из шести фасеток, формирующих «суперглаз». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи сделали открытие во время изучения рентгеновских снимков останков трилобитов. Они выявили структуру, которая, по их мнению, является локальной нейронной сетью, которая непосредственно обрабатывала зрительную информацию и нерв, несущий сигналы от глаза к мозгу.

У большинства трилобитов были сложные глаза, состоящие из большого количества шестиугольных граней. Под каждой гранью обычно находится восемь фоторецепторов. Чтобы создать связное изображение, грани должны располагаться очень близко друг к другу и быть связаны нейронами. Однако у трилобитов подотряда Phacopinae видимые линзы сложных глаз намного больше — до одного миллиметра в диаметре и более. Кроме того, они расположены дальше друг от друга. Ученые не могли объяснить такую анатомию, поскольку имеется пространство, где теряется свет.

В новой работе ученые предложили новую интерпретацию — сверхсложный глаз, состоящий из двух сотен миллиметровых линз, образующих двести сложных глаз. От них отходят нервные нити, ведущие к мозгу трилобита. По мнению исследователей, «суперглаз» трилобита, возможно, был эволюционной адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности. Он был намного более чувствителен к свету, чем обычный глаз трилобита.