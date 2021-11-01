В США учителя года обвинили в избиении школьницы

В США 60-летнюю преподавательницу, получившую титул «Учителя года», обвинили в избиении школьницы. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Полиция города Джексонвилл в штате Флорида рассказала, что Кэролин Ли (Caroline Lee) арестовали по обвинению в насилии над детьми. Согласно заявлению жертвы, лауреат премии нанесла ученице несколько ударов руками по голове, а также удар ногой по голени.

По информации телеканала, инциденту предшествовала ссора между женщиной и школьницей на странице учебного заведения в Instagram. Поводом для избиения Ли назвала угрозы, которые она увидела в одном из комментариев жертвы. Преподавательницу уволили из школы, на данный момент по факту происшествия возбуждено расследование.

13 октября сообщалось, что полиция округа Лудун в американском штате Вирджиния задержала подростка-трансгендера, который насиловал девочек в школах, где сам же обучался. На данный момент злоумышленник арестован по решению суда и находится в центре содержания несовершеннолетних.