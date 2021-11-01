Стало известно о готовности турецкой армии начать военную операцию в Сирии

Турция может уже 2 ноября начать военную операцию против курдских формирований в Сирии

Турция может уже 2 ноября начать военную операцию против курдско-арабских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом сообщает источник РИА Новости.

Стало известно о готовности турецкой армии нанести удар по двум направлениям на севере Сирии: со стороны Аазаз и Тель-Абьяда. Поддержку войсковым соединениям Турции окажут лояльные Анкаре сирийские боевики.

29 октября поступило сообщение, что артиллерия турецких вооруженных сил устроила обстрел поселений Айн Дакна и Бийлуния на севере сирийской провинции Алеппо. В ответ сирийская армия якобы активировала системы залпового огня и обстреляла позиции протурецких наемников.

Ранее стало известно, что Турция готовит две новые операции в Сирии. По сообщениям, одна из них пройдет в провинции Идлиб на северо-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Операции могут начаться в любой момент без предварительного объявления.