Умер генконсул России в Дананге

Генконсул России в Дананге Андрей Плам скончался в возрасте 58 лет

Генеральный консул России в Дананге Андрей Плам умер в воскресенье, 31 октября, во возрасте 58 лет. Об этом сообщило российское представительство во Вьетнаме в Twitter.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посланник II класса, генеральный консул Российской Федерации в Дананге Андрей Юрьевич Плам», — говорится в сообщении диппредставительства.

При этом в российском посольстве не уточнили причины смерти генконсула.

Андрей Плам родился в Москве в 1962 году. Он учился в МГИМО, освоил английский и тайский языки. После окончания вуза в 1986 году работал советником посла России в Сингапуре, позднее занимал должность советника-посланника посольства России в Таиланде, а также был начальником отдела Третьего департамента Азии в России. Должность генконсула в Дананге Плам занимал с октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет скончался командующий Московским округом ВВС и ПВО, военный летчик 1-го класса генерал-полковник авиации Геннадий Васильев. Причиной смерти генерала стала тяжелая форма COVID-19.