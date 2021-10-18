Умер создатель ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300

ТАСС: на 87-м году жизни умер конструктор Светлов, создавший ракету для комплекса С-300П

Российский ученый Владимир Светлов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов», — говорится в тексте.

Владимир Светлов родился 16 апреля 1935 года в Москве. После окончания МВТУ имени Баумана Светлов начал работу в МКБ «Факел». В 1991 году он стал генеральным конструктором и генеральным директором МКБ. В 1980-м получил Государственную премию СССР за создание зенитной ракеты 5В55 для зенитного ракетного комплекса С-300П. Также он был генеральным конструктором ракеты 51Т6 для системы противоракетной обороны Московского промышленного региона — за эту разработку в 1997 году удостоился Государственной премии Российской Федерации.

Светлов является автором более 100 научных трудов по ракетной технике и 16 изобретений. Также он был соавтором учебника для вузов «Проектирование зенитных управляемых ракет», который издали в 1999 году.