В Сербии сделали малозаметным советский зенитный комплекс «Стрела-10М»

Советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10М» модернизировали. На международной выставке вооружений и военной техники «Партнер-2021» в Сербии показали новую версию ЗРК, которую сделали малозаметной. Об этом сообщает «Российская газета».

Боевую машину комплекса оснастили пассивным радиолокатором, который обнаруживает воздушные цели по их собственному излучению. Это снизило заметность ЗРК на поле боя для средств обнаружения противника.

Стандартный прицельный комплекс боевой машины уступил место новому прибору с лазерным дальномером и тепловизионным каналом. Также ЗРК оснастили модернизированной ракетой 9М37М. Это расширило зону поражения по высоте и по дальности.

Издание отмечает, что сербские военные располагают небольшим количеством ЗРК «Стрела-10М». Вероятно, модернизированный комплекс разработан для иностранных заказчиков.

В начале октября корабли Тихоокеанского флота ВМФ России вышли на учения в Японское море. Как сообщало РИА Новости, в ходе учебных стрельб экипажи должны были отработать применение зенитных ракетных комплексов «Форт», «Оса» и «Кинжал».

В сентябре стало известно о работе над модернизацией ЗРК «Тор». Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил ТАСС, что работы направлены на повышение боевых характеристик комплекса.