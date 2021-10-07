Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японское море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышли из Владивостока в акваторию Японского моря для проведения учебных ракетных стрельб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Сообщается, что среди выведенных кораблей числятся флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Сообщается, что учения проходят на одном из морских полигонов акватории Японского моря в соответствии с планом боевой подготовки.

В ходе учений экипажи отработают весь алгоритм выполнения боевых упражнений в море зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Форт», «Оса» и «Кинжал» по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника и малоразмерные высокоскоростные низколетящие объекты.

4 октября в преддверии военных учений российской армии, которые, по данным Токио, проводятся с 4 по 9 октября, Япония сделала России дипломатическое представление. Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като отметил, что зона проведения российскими военными ракетных стрельб затрагивает исключительную экономическую зону Японии, и подчеркнул, что японская сторона продолжит пристально следить за действиями российских военных вблизи с ее территорией.

