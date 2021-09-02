Опубликовано видео стрельб С-300 и С-400

ЗРК С-300 и С-400 поразили более 20 целей на учениях ПВО «Боевое содружество»

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400 уничтожили более 20 учебных мишеней. Видео стрельб на учениях войск противовоздушной обороны СНГ «Боевое содружество-2021», прошедших на полигоне Ашулук в Астраханской области, опубликовало ТАСС.

На кадрах видны залпы зенитных ракет. Заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов отметил, что расчеты ЗРК С-300, С-400, и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» поразили более 20 мишеней. Он подчеркнул, что зенитчики поражали сложные низколетящие и баллистические цели.

В учениях принимали участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Помимо зенитных комплексов, в маневрах задействовали авиацию, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители МиГ-31БМ, и штурмовики Су-25СМ. Авиация отрабатывала, среди прочего, преодоление ПВО условного противника и отражение массированного ракетного авиационного удара противника.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщали о начале опытного дежурства радара метрового диапазона 104Ж6 в составе Воздушно-космических сил России. Новый комплекс способен видеть любые летательные аппараты, включая гиперзвуковые цели, малозаметные самолеты, и беспилотники, - сообщало издание.